Film Justice League Tayang di Penghujung Tahun 2017

JAKARTA – Film Justice League dipastikan akan tayang di bioskop pada penghujung tahun ini tepatnya 17 November 2017. Namun sebelumnya, film Wonder Woman akan dirilis terlebih dahulu pada 2 Juni 2017.

Dilansir dari Buletin Indonesia Malam, Rabu (22/2/2017), film Justice League akan berpusat pada Superhero Down of Justice yang terdiri dari Batman, The Flash, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, dan Superman.

Cinematographer baru-baru ini mengumumkan bahwa gaya visual Justice League akan sangat mirip dengan film Batman vs Superman Down of Justice. Selain itu, Justice League juga dipastikan akan kembali membawa karakter Stephen Wolf yang muncul di salah satu adegan film Batman vs Superman.

Pada film Superhero ini Stephen Wolf akan menjadi kaki tangan antagonis utamanya. Tujuannya adalah untuk mencari salah satu artefak di bumi yang telah lama menghilang