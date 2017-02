Donald Glover Pastikan Main di Film Remake The Lion King

JAKARTA - Sutradara Jon Favreau mengumumkan melalui Twitter resminya bahwa Donald Glover terpilih sebagai Simba, sang raja hutan di film remake The Lion King yang akan datang.

Hal itu diketahui dengan postingan foto Glover. “I just can’t wait to be a king” kata Favreau dalam catatan atas foto yang diunggahnya itu.



Judul foto tersebut sekaligus mengingatkan kembali pada soundtrack film klasik The Lion King dengan judul yang sama.



Kemudian, Favreau juga mengumumkan bahwa James Earl Jones akan kembali dalam perannya sebagai Mufasa, sang ayah tercinta dari Simba.



Jones, veteran dari film Star Wars yang baru-baru ini kembali menyumbangkan suaranya untuk karakter Darth Vader di Rogue One: A Star Wars Story, sebelumnya telah menyuarakan karakter Mufasa di film The Lion King pada 1994.



Proyek film remake dari The Lion King ini telah diumumkan sejak September 2016 lalu, setelah film Favreau, The Jungle Book menjadi blockbuster di seluruh dunia.



Film remake The Lion King pun kabarnya akan memiliki gaya yang sama dengan The Jungle Book yang menggunakan teknologi CGI dan komputer-generated imagery untuk membawa karakter hewan menjadi lebih hidup. Tentu ini akan menarik untuk disaksikan.



Sementara, Glover merupakan aktor berbakat yang telah membawa pulang banyak penghargaan Golden Globe untuk film seri komedi berjudul Atlanta, di mana dia berperan sebagai penulis, eksekutif produser dan pemeran utama.



Selain itu, dia juga seorang komedian dan rapper. Desember lalu, Favreau bertemu Glover di acara dan mengakui bahwa anaknya adalah penggemar dia (Glover).



”Saya melihat wajah Anda setiap hari saat membangunkan anak saya yang berusia 15 tahun karena potret Anda ada pada pintu kamarnya” ujar sutradara tersebut.



Dilansir Aceshowbiz, selain membintangi The Lion King yang rilis pada 2018, Glover juga membintangi film Spider-Man: Homecoming.