Bukan Ryan Gosling, Lukman Sardi Jagokan Aktor Ini di Piala Oscars 2017

JAKARTA - Gelaran The Academy Awards ke-89 menjadi sorotan insan perfilman dunia, salah satunya aktor Lukman Sardi. Ia memiliki jagoan sendiri untuk kategori Best Actor, Best Actress, Best Director dan Best Picture yang akan menyabet Piala Oscars 2017.

"Kalau film sih La La Land kalau gue lihat keseluruhan yah. Kalau aktris gue megang si Emma Stone. Kalau director gue megang Damien Chazelle di La La Land. Karena menurut gue dia bisa bikin paket yang bagus banget. isunya oke, film Manchester by the Sea keren. Cuma La La Land itu komplit," kata Lukman kepada Okezone di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Febuari 2017.

Meski mendukung dan memuji film La La Land sebagai jagoannya, Lukman tidak memilih Ryan Gosling sang pemeran utama sebagai Best Actor. Ia lebih memilih Cassey Afflack yang dinilai tampil memukau lewat film Manchester by the Sea.

"Kalau aktor gue demen Cassey Afflack di film Manchester by the Sea. Effort yang dikasih Cassey Afflack itu lebih gila dari pada Ryan Gosling di La La Land. Dia drama tapi kalau sebagai aktor dia enggak dikasih tempat tapi dia bisa main itu dengan baik banget," jelasnya.

Sementara untuk kategori Best Actress dan Best Director, bintang film Dibalik 98 tersebut menjagokan rekan kerja Ryan Gosling yakni Emma Stone dan Damien Chazelle.

"Kalau aktris gue megang La La Land si Emma Stone. Kalau director gue megang Damien Chazelle di La La Land. Karena menurut gue dia bisa bikin paket yang bagus banget," pungkasnya.

Mengingat dukungannya yang memuji aktris dan sutradara La La Land, Lukman mengaku alasannya tak memilih Ryan Gosling sebagai aktor jagoannya karena Cassey Afflack telah mencuri perhatiannya lewat usaha yang mendalam pada aktingnya.

"Bukannya (Ryan) jelek, tapi Cassey Afflack lebih ngasih usaha. Walaupun Ryan juga dia nyanyi tapi kan dia dikasih konsepnya seperti itu. Kalau Cassey kan lebih dalam," tutupnya.

Sementara itu, penyerahan Piala Oscars 2017 akan diselenggarakan pada 26 Febuari 2017 di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat.