Alasan BTS Dinilai Akan Juarai Persaingan dengan Twice

SEOUL - Lewat tembang terbarunya yang berjudul Not Today, BTS berhasil merajai tangga lagu musik di Korea Selatan. Lagu ini pun terus menduduki tangga musik di Korea Selatan.



Mengutip Allkpop, tangga lagu musik ini pun membuat BTS mengklaim memenangkan persaingan ketat para idol yang banyak comeback di bulan Februari. Hingga mereka pun mengalahkan Twice yang merupakan girl band dibawah naungan JYP Entertainment.



Apalagi, BTS dan Twice tunjukkan persaingan yang ketat di industri musik Korea Selatan. Keduanya pun merilis lagu terbaru mereka di waktu yang sama.



Lagu Not Today merupakan salah satu dari empat lagu baru yang terdapat dalam album epilog “WINGS”, “You Never Walk Alone”. Ketujuh anggota BTS yang terdiri Rap Monster, Jin, Jimin, V, Suga, J-Hope dan Jungkook terlihat energik di video klip Not Today.



Video klip dari Not Today pun sudah ditonton hingga 18 juta lebih. Dengan hal ini, menandakan bahwa BTS memenangkan persaingan ketat dengan Twice meskipun belum mempromosikan lagu mereka di acara musik.