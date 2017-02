Vin Diesel Diam-Diam Ikutan Nyanyi di Lagu Selena Gomez

JAKARTA - Tidak disangka sosok Vin Diesel yang macho ternyata bisa menghadirkan sosok yang lain. Ia diketahui menyumbangkan suaranya di lagu kolaborasi Selena Gomez dan Kygo berjudul It Ain’t Me yang dirilis pekan lalu.



Produser rekaman, penulis lagu dan DJ asal Norwegia Kygo membuat ulang lagu tersebut untuk mempertemukan suara Diesel dan Gomez. “All love…” tulis Diesel dalam unggahan video versi baru It Ain’t Me di akun Facebook-nya.



Vin Diesel menulis lebih perinci di akun Instagram-nya. “Wow!!! Versi baru lagu Kygo ada di laman Facebook saya. Saya melangkah keluar dari zona nyaman saya untuk yang satu ini, haha. Beritahu saya apa pendapat Anda,” tulis dia.



“Terima kasih Kygo telah memproduksi HIT 2017 ini! Terima kasih karena telah mempercayai saya untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih Selena Gomez telah membawa suara yang indah . Sedih dan gembira secara bersamaan,” sambungnya sebagaimana dikutip dari Billboard, Selasa (21/2/2017).



Sebelumnya Vin Diesel pernah menyanyikan lagu My Heart is Open milik Maroon 5 dan Stay With Me milik Sam Smith yang sempat viral di Internet