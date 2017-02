FOTO: Takjub dengan Dance BTS di MV 'Not Today', Ini Sosok Penciptanya

SEOUL - Boyband BTS dikenal sering menampilkan aksi tari atau dance yang kerap mengundang decak kagum baik dalam video klip maupun aksi panggung. Hal itu ternyata tidak lepas dari tangan dingin salah satu koregrafer bernama Keone Madrid.

koreografer yang menciptakan tarian BTS adalah Keone Madrid. Ia berasal dari California, Amerika Serikat, dan dikenal sebagai pencipta dance populer dunia. Beberapa penyanyi dunia sering memakai jasanya, termasuk Justin Bieber di lagu dan video klip Love Yourself.

BTS rupanya memercayakan Keone menangani koreografi di lagu terbaru mereka, Not Today. Bukan hanya itu, BTS juga menggunakan jasanya di lagu Dope, Blood Sweat and Tears, serta Fire.

An honor every time I get to choreograph for them. Especially this one for what it represents.@BTS_twt #nottoday https://t.co/AfGHWPkhyo pic.twitter.com/R8DNWlecjU