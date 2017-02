Sakitnya Tuh di Sini dari Yuka Idol Bikin Pecah Panggung Okezone Goes To Campus

JAKARTA - Okezone Goes To Campus di Universitas Tarumanegara (Untar) berlangsung meriah. Beberapa pengisi acara papan atas berhasil memecahkan suasana, termasuk Yuka Tamada atau yang akrab disapa Yuka Idol.

Dengan lagu Sakitnya Tuh di Sini, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini sukses memukau para penonton yang hadir. Tak seperti Cita Citata, Yuka membawakan single hits tersebut dengan gaya khas andalannya.

Single Sakitnya Tuh di Sini versi Yuka lebih mengedepankan genre Bossanova yang membuat lagu dangdut itu jauh lebih easy listening.

"Aku remake lagu Cita Citata dengan versi aku. Ini lebih fresh tapi masih ada sedikit unsur dangdutnya cuma lebih banyak Bossanova," katanya saat manggung di Untar, Jakarta Barat, Rabu (22/2/2017).

Kejutan yang diberikan Yuka tak hanya sampai di sini. Selanjutnya, wanita berdarah Jepang itu turut menampilkan dua single andalan yang lain, C.I.N.T.A dan My Cherry Amor. Kontan saja suasana panggung Okezone Goes To Campus semakin pecah.

Sementara itu, selain Yuka bakal ada Kandara Band yang turut memeriahkan acara yang kini tengah berlangsung di salah satu universitas terbaik di Jakarta tersebut.