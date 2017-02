Warga DKI di Tanah Suci Titip Salam ke Raffi untuk Anies-Sandi

Menyampaikan Amanah dari warga Jakarta / indonesia yang bertemu kami di Tanah Suci Mekkah dan Madina , menyampaikan salamnya kepada mas @aniesbaswedan dan bang @sandiuno ... Banyak yang mendoakan dan support .. Alhamdulillah πŸ‘β€ Insyallah dengan Video ini salam mereka smua bisa sampai kepada Mas @aniesbaswedan dan Bang @sandiuno ...

A post shared by Raffiahmad Nagitaslavina1717 (@raffinagita1717) on Feb 21, 2017 at 2:11am PST