Lindsay Lohan Berharap Bisa Perankan Ariel

LOS ANGELES- Lindsay Lohan berharap bisa menjadi salah satu putri Disney. Pemeran Mean Girls itu pun mengungkapkannya melalui instagram.

Di media sosial tersebut, Lindsay Lohan mengunggah fotonya dan Ariel dalam versi animasi. Di keterangan foto, Lohan tidak hanya berharap Disney bisa menerima untuk film tersebut, tapi juga ingin Bill Condon bisa menjadi sutradaranya.

“I will sing again, as #ariel #thelittlemermaid [if] @Disney approve that #billcondon directs it,” tulis Lohan.

#thelittlemermaid A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Feb 19, 2017 at 3:24am PST

Dikutip Aceshowbiz, Selasa (21/2/2017), meski berharap bisa terlibat dalam film Little Mermaid, Lohan juga ingin Disney merekrut adiknya, Aliana, untuk menyanyikan soundtracknya.

Sebelumnya, Lindsay Lohan diketahui pernah terlibat dalam film Disney. Beberapa diantaranya yakni Freaky Friday, The Parent Trap, Herbie Fully Loaded dan Cofessions of a Teenage Drama Queen. Meski pernah bekerjasama, Disney sendiri belum merespon keinginan Lohan untuk bergabung lagi.