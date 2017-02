Ketahuan Gandengan, Ciee Ellie Goulding Balikan Nih Yee Sama Dougie Poynter

LOS ANGELES - Raut wajah kebahagiaan tampak dari wajah Ellie Goulding saat hadir dalam acara London Fashion Week yang diadakan di London, kemarin. Kebahagiaan itu ternyata bukan tanpa alasan, ternyata Ellie digandeng mantan kekasihnya, Dougie Poynter.



Seperti dilansir dari Aceshowbiz, pelantun lagu Love me like you do itu tampil cantik dengan balutan dress berwarna navy simpel. Bahkan belahan dada yang terlihat jelas membuat Ellie tampak seksi saat digandeng oleh Dougie.

Hubungan asmara mereka pun dikabarkan kembali rujuk setelah kandas di tahun 2016 lalu. Sebelumnya Dougie memastikan jika hubungan mereka adalah persahabatan.

"Kami masih saling mencintai, (tapi) kami tetap bersahabat," kata Dougie. Tapi setelah ketahuan jalan bareng lagi, sekarang hubungannya seperti apa ya?