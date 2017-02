FOTO: Netizen Minta Nikita Mirzani untuk Taubat

JAKARTA – Nikita Mirzani diketahui telah mengunggah fotonya yang sedang berbaring di sebuah ranjang sekaligus selang infus yang menancap di tangan kanannya baru-baru ini. Pada captionnya, artis yang kerap berpenampilan seksi ini memastikan sedang dalam kondisi baik-baik saja.

Ibu dua anak tersebut menjelaskan tengah menikmati salah satu pelayanan tempatnya bermalam di pulau Dewata, Bali.

“I was getting mood booster and glowing holiday treatment from @thehookupbali i found them from recommendations, thanks @thehookupbali fot the services of certified nurse #beforeparty #tssuiteheeelparty #tssuitebali #nikitamirzani,” tulisnya.

A post shared by Nikita Mirzani (@nikitamirzanimawardi_17) on Feb 16, 2017 at 11:51pm PST

Kendati demikian, netizen seolah mengabaikan caption fotonya. Bahkan beberapa menyarankannya untuk segera bertaubat sebelum menemui ajalnya. Selain itu, Nikita Mirzani juga disebut memiliki tingkah seperti laki-laki.

“@nikitamirzanimawardi_17 alhamdulilah,, allah itu maha besar allah itu maha sempurana makanya sadar sebelum malaika maut datang cabut nyawa mu dunia berputar 24 jam hari ini kamu sakit besok mati,” tulis pemilik akun @m_mobin_al_rasidih.

“mendingan kalau dia taubat. Jadi manusia malu sebagai wanita kelakuan kok kayak laki-laki,” sahut @rdudiani.

Baru-baru ini, Nikita Mirzani memang berada di Bali untuk melakukan beberapa sesi pemotretan. Seperti biasa, dalam pemotretan tersebut wanita 30 tahun ini juga mendapat serangan netizen karena unggahan foto dan videonya yang seksi.