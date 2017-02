VIDEO: Ngambek, Gempita Usir Gisel

Semalem karna mama kasi obat di mata gempi, dia marah sm mama.. ngambek.. suruh mamanya pergi, maunya sama neneng aja.. super drama sampe akirnya mama ikut baper dan sedih juga.. pas sdh baikan, ditanya lagi kejadian tadi.. bgini jawabannya 😂😂😂 untung ada bunny dan ponny yg jadi pencair suasana😂😂😂

A post shared by Gisella Anastasia (@gisel_la) on Feb 19, 2017 at 6:26pm PST