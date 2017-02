FOTO: Ubah Gaya Rambut, Lindsay Lohan Bakal Perankan Little Mermaid?

LONDON – Setelah hengkang dari industri musik pada satu dekade terakhir, Lindsay Lohan ternyata ingin kembali pada dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Hal tersebut diungkapkannya melalui akun instagram miliknya belum lama ini.

Lindsay Lohan bahkan mengubah gaya rambutnya seperti kartun Ariel dalam foto yang diunggahnya. Dilansir melalui eonline, perempuan 30 tahun tersebut menjelaskan akan bernyanyi kembali sebagai Ariel, salah satu kertun kartun dalam Disney.

“I will sing again, as #ariel #thelittlemermaid,” tulis Lindsay Lohan.

#thelittlemermaid A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Feb 19, 2017 at 3:24am PST

Ia pun mengatakan bahwa pihak Disney telah menyetujuinya. Bahkan lagu tersebut akan dinyanyikan bersama adiknya, Aliana Lohan.

“@disnay approve that #billcondon direct it along with my sister @alianamusic singing the theme song for the soundtrack,” imbuhnya.

Namun pihak Disney tidak memberikan komentar perihal film Disney dan ungkapan Lindsay Lohan. Sebelumnya, aktor sekaligus penyanyi ini memang telah beberapa kali mengatakan dalam wawancara akan berperan memerankan Ariel dalam film Disney.