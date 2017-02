Harper Beckham Mulai Koleksi Make Up Mahal

LONDON - Harper Beckham telah menunjukkan rasa senangnya terhadap produk-produk make up. Meski baru berusia 5 tahun, Victoria pun membebaskan sang putri untuk memilih dan bersenang-senang dengan produk make up tersebut.

Dilansir Yahoo, sebagai satu-satunya anak wanita dalam keluarga Beckham, mantan anggota grup musik Spice Girls itu mengatakan, bahwa sang buah hati,

"Harper sangat senang bermain-main dengan make up, kami berdua selalu punya waktu untuk sekedar menghabiskan waktu berdandan dan bermain dengan produk-produk make- p di rumah," papar wanita yang akrab disapa Vic tersebut.



Tak tanggung-tanggung, ibu empat orang anak tersebut mengungkapkan bahwa sang anak memiliki satu koleksi khusus produk kecantikan rancangannya, yakni Estee Lauder. Seperti diketahui, baru-baru ini Vic mengembangkan sayapnya menjadi desainer produk make up dengan berkolaborasi bersama lini kosmetik premium Estee Lauder



"Bahkan Harper punya satu koleksi khusus rancanganku dan Estée Lauder yakni, Daylight Edition Light Boxes yang kebetulan hanya dijual di Inggris," ujarnya.



Kendati demikian, istri David Beckham itu menilai bahwa pada dasarnya Harper merupakan anak yang tomboy. Hal ini disebabkan oleh ketiga orang kakaknya yang merupakan laki-laki. Namun, keinginannya untuk tampil cantik dan bermain make up tidak bisa disembunyikan.



“Persis seperti apa yang dahulu aku dan Ibuku sering lakukan berdua, aku bebaskan saja ia bermain dengan produk make-up karena menurutku itu adalah sesuatu hal yang bagus. Walaupun tentunya Harper masih sangat terlalu kecil untuk pergi keluar dengan mengenakan make up di wajahnya,” pungkasnya.