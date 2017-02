Hore, Ada Karakter Lama di One Piece Terbaru

One Piece (Foto: Onepiecepodcast)

TOKYO - One Piece kembali menghadirkan karakter lamanya. Penulis asli Manga One Piece Eiichiro Oda telah mempersiapkan cerita baru dari petualangan rombongan bajak laut Topi Jerami.



Mengutip Animenewsnetwork, di cerita baru ini Luffy dan para krunya akan menjelajahi petualangan baru ke pulau bernama Cake Island. Hal ini untuk melanjutkan misi Luffy dalam membantu bajak laut samurai dalam mencari jati dirinya.



Menariknya, di cerita baru ini Eiichiro kembali menampilkan karakter lama yang pernah hadir di cerita sebelumnya, yakni Putri Vivi dari negeri Arabasta dan Putri Shirahoshi dari negeri Duyung. Namun, kemunculan dua karakter wanita ini masih dirahasiakan ceritanya oleh sang penulis.



Tidak dua putrid cantik yang dihadirkan, karakter Stelly yang merupakan saudara angkat dari Sabo dan kakak angkat Luffy ini juga akan hadir. Hadirnya Stelly akan semakin membuat cerita terbaru One Piece seru dan menarik.



Hanya saja cerita baru ini akan dirilis seusai pertarungan Luffy dengan Bigs Moms dan kisah kembalinya Sanji yang sebelumnya berada bersama bajak Laut Vinsmoke.