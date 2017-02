Jenguk ke Rumah Sakit, Dewi Perssik Bersandar di Dada Jupe

Kamu adalah wanita yg kuat mba syg @juliaperrezz kamu mampu dan bisa melewati ini... semoga Allah mengangkat penyakitmu mbaku syg... percaya Bhw keajaiban Allah itu ada ya, usaha pasti mbaku sdh lakukan, pasti akan Indah pada waktunya... 😘❀️❀️❀️❀️ @juliaperrezz #dewipersikreal #juliaperrezz #indahpadawaktunya

A post shared by Dewi Perssik Real (@dewiperssikreal) on Feb 21, 2017 at 2:55am PST