Emma Watson Nyanyi di Video Terbaru Beauty and The Beast

LOS ANGELES – Masih ingat bocoran audio yang berisi suara Emma Watson menyanyikan soundtrack Beauty and the Beast? Kini publik bisa mendengar dan melihat bagaimana aktris asal Inggris itu bernyanyi sambil berakting di video terbaru Beauty and The Beast itu.

Video tersebut dibuka dengan adegan ibu-ibu rumah tangga yang saling menyapa di pagi hari. Setelah itu, Emma sebagai Belle langsung muncul dengan wajah ceria, menyanyi sambil menyapa orang-orang di sekitarnya.

Dalam video kurang dari semenit tersebut, penonton bisa merasakan bagaimana Belle adalah sosok yang sangat dikagumi orang-orang di sekitarnya dan baik hati. Itu terlihat dari bagaimana anak-anak tak berhenti melihat ke arahnya dan Belle yang menyempatkan diri memberi makan kuda tetangganya.

Beauty and the Beast sendiri akan tayang di bioskop mulai 17 Maret 2017. Selain Emma, versi live-action Beauty and the Beast juga didukung oleh Dan Stevens, Luke Evasns, Josh Gad, hingga Ian McKellen.

Untuk soundtrack, Beauty and the Beast didukung oleh penyanyi-penyanyi papan atas dunia. Selain Emma, ada juga Celine Dion, Josh Groban, John Legend, dan Ariana Grande.