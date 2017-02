BCL Gandeng Penyanyi, Aktor Hingga Desainer di Konser Perdana

JAKARTA - Penyanyi solo Bunga Citra Lestari (BCL) menggandeng sederet orang profesional ternama dalam konser tunggalnya "It's Me BCL" yang akan digelar pada 1 Maret 2017 di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta Selatan. Mulai dari band, penyanyi, aktor hingga desainer, salah satunya adalah Reza Rahadian sahabatnya.

"(Yang diajak) semua pilihan sensiri, semuanya pria. Karena aku rasa nama-nama yang dideketin adalah orang special 'BCL Favorite Man'," Kara BCL di The Westin, Kuningan, Jakarta Pusat pada Selasa (21/2/2017).

"Orang yang ada diperjalanan hidup aku kalau enggak ada Pas Band enggak ada BCL jadi penyanyi. Reza my very best friend yang selalu support aku even itu konser ini besar sekali buat aku walaupun Reza bukan penyanyi kita punya something special," lengkapnya.

Reza sendiri mengaku bangga bisa membantu sahabatnya. Nantinya ia akan bergabung di atas panggung menyanyi dan menari bersama. "Pertama saya adalah salah satu yang sangat bangga atas pencapaian sahabat saya ini, saya sangat senang juga bisa diajak bergabung ke konser Unge," kata Reza.

Tak hanya Reza, BCL turut menggandeng Pas Band yang diakuinya sebagai sosok berpengaruh dalam karier bermusiknya. Mereka nanti akan tampil bersama membawakan lagu Ku Merindu.

"Kita senang banget sejak diajak untuk di konser BCL. Pas tanggal itu kosong atas izin Allah juga kita jadi saksi BCL," ujar Sandy drummer 'Pas Band'.

Selain Reza Rahadian dan Pas Band, musisi lain yang digandeng yaitu Ariel 'Noah', Yovie Widianto, Andi Rianto, Joe Taslim, Ari Lasso, Dipha Barus, Nathan Hartono dan President ke III RI B.J Habibie. Selain itu, desainer ternama mulai Tax Saverio, Rinaldy A. Yunardi dan Didi Budiardjo.

"Director dari tim BCL inginnya yang berbeda mau melihat sisi personal seorang Bunga. Itu yang akan kami buat berdasarkan kebutuhan konser. Selalu ada surprise dalam durasi nanti. Enggak akan pernah nyangka apa yang ada nanti," tambah Didi.