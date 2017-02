RISING STAR: Posisi Aman, Fazrun Ditantang Bawakan Lagu yang Up to Date

JAKARTA – Kondisi yang kurang sehat tidak menjadi penghalang Fazrun untuk mengguncang panggung Rising Star Indonesia. Meskipun dirasa tidak benar-benar maksimal namun para expert memberikan 4 yes dan pria 27 tahun tersebut dinyatakan berada dalam posisi aman. Melihat kekurangan Fazrun yang dipengaruhi oleh masalah nada, Ariel berpesan untuk memperbaiki kualitasnya pada minggu-minggu selanjutnya.

“Fazrun malam ini saya bilang kamu aman. Enggak terlalu maksimal banget tapi aman. Saya inginnya sih lebih bagus lagi. Tapi karena ada masalah nada, kamu agak kurang stabil,” ujar Ariel.

Fazrun berhasil mendapatkan vote 83% dengan mengusung lagu dari My Chemical Romance berjudul Welcome To The Black Parade. Selain Ariel, hal serupa juga disampaikan oleh Armand. Lantaran terbiasa dengan lagu-lagu romance, kali ini Fazrun dilihat baru menunjukkan penguasaannya pada pertengahan lagu.

“Gue setuju Ariel elu aman., elu di tengah lagu ke belakang baru terbiasa,” jelas Armand.

Armand juga menganggap bahwa keputusan Fazrun untuk membawakan lagu To The Black Parade adalah sebuah keberanian. Jika bisa lolos pada babak selanjutnya, Armand menantangnya untuk kembali menyanyikan lagu kekinian yang lain.

“Karena elu terbiasa nada tinggi kan. Ini tantangan di elu. Kalo minggu depan masuk, lagu kekinian aja gapapa. Ini jadi tantangan,” pungkasnya.