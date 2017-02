So Sweet, Song Hye Kyo Peluk Yoo Ah In

Song Hye Kyo dan Yoo Ah In (Foto: Soompi)

SEOUL - Aktris utama Descendants of The Sun (DOTS) Song Hye Kyo tampak mesra dengan Yoo Ah In.

Mengutip Sindonews, Hye Kyo memeluk mesra Ah In dari belakang. Hye Kyo pun memegang dada hingga bahu dari Ah In.

Aktris yang sedang digosipkan dengan Joong Ki menunjukkan wajah polosnya saat memeluk Ah In. Bahkan, Hye Kyo pun tak canggung saat berpose pelukan.

Adegan peluk ini untuk menjadi cover majalah W. Mereka pun terlihat seperti sepasang kekasih nyata. Meskipun di kehidupan nyata keduanya merupakan sahabat dekat.