Singkatnya Kehadiran Jin 'BTS' di Not Today Bikin Fans Geram

SEOUL – Kembalinya Bangtan Boys (BTS) lewat video klip Not Today disambut dengan suka cita oleh penggemar setia mereka. Tapi, kehadiran video klip dari album “You Never Walk Alone” itu juga menuai kekerasan fans.

Penggemar BTS kesal pada agensi karena bersikap tak adil terutama kepada Jin. Pasalnya, pemilik nama asli Kim Seok Jin ini memiliki waktu kemunculan di video klip yang sangat sedikit. Dari durasi 4 menit 50 detik tersebut, Jin hanya muncul sekali tak lebih dari dua tiga detik.

Fans merasa BigHit Entertainment sudah keterlaluan. Meski Jin tak punya banyak line dalam lagu Not Today, tapi sebagai visual, sudah sewajar dan seharusnya Jin sering muncul di video klip layaknya Jungkook atau Jimin sebagai vokalis.

“Jin hanya punya dua line di video klip Not Today dan dia juga tak banyak muncul di video klip. Kenapa?” komplain @loneci_nicole.

“Saudaraku sangat kesal soal durasi kemunculan Jin di video klip Not Today. Baiklah,” sambung @mhelll_28.

Sementara itu, Not Today merupakan lagu utama dari album “You Never Walk Alone”. Album ini merupakan bagian dari album seri “WINGS” yang berisi empat lagu baru, yakni Spring Day, Outro: Wings, dan A Supplementary Story: You Never Walk Alone.