Cerai dari Brad Pitt, Angelina Jolie: Kami akan Selalu Jadi Keluarga

LOS ANGELES- Untuk pertama kalinya, Angelina Jolie buka suara sejak kabar perceraian dengan Brad Pitt menyeruak ke publik. Jolie mengaku jika perceraian tersebut adalah masa paling sulit yang harus dihadapinya.

Dikutip dari Aceshowbiz, Senin (20/2/2017), Jolie mengungkapkan kondisinya tersebut, saat diwawancarai oleh BBC World News. Ketika itu, Jolie tengah berada di Kamboja, untuk mempromosikan film barunya, First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers.

“Aku tidak ingin mengatakan terlalu banyak tentang itu, kecuali hanya ini waktu yang sangat sulit. Kami adalah keluarga dan akan selalu begitu. Kita akan melewati ini dan berharap akan menjadi keluarga yang lebih kuat untuk menghadapinya,” ujar Jolie.

Pemeran Lara Croft itu juga menuturkan kini tengah fokus pada keenam anaknya, Maddox, Pax, Zahara, Siloh dan si kembar Know serta Viviene. Di masa sulit seperti saat ini, Jolie menuturkan ingin lebih dekat dengan anak-anaknya.

“Banyak orang bisa mengatasi dirinya sendiri dalam situasi ini. Kami semua akan melewati ini. Fokusku sekarang adalah anak-anakku, anak-anak kita, dan menemukan cara untuk melewatinya. Kita akan selamanya menjadi keluarga. Aku hanya ingin memastikan kami semua kuat dan lebih dekat,” terang Jolie.

“Dalam beberapa bulan ini adalah masa yang sulit. Saat ini, aku hanya ingin melewati sebuah momen bersama semua orang ada di ruanganku,” katanya sembari tertawa.

"Dua anjing, dua hamster dan dua anak-anak di waktu yang sama. Ini luar biasa. Tapi biasanya, aku bangun untuk memastikan siapa yang mengajak anjing kami keluar, siapa yang membuat pancakes, dan yang menyikat gigi,” imbuh Jolie.

Peraih Oscar itu juga mengatakan, ingin berkeliling dunia bersama anak-anaknya. Selain ingin melakukan berbagai hal yang menyenangkan, Jolie berharap anak-anaknya bisa berlajar melalui apa yang mereka lihat.

“Selama lima tahun, aku akan senang keliling dunia mengunjungi anak-anakku. Berharap mereka bahagia, dan melakukan berbagai hal yang menyenangkan. Aku juga membayangkan berada di belahan dunia yang berbeda, dan akan selalu mendukung mereka," jelasnya.

“Aku berharap semua yang aku lakukan bisa mewakili sesuatu. Aku juga mewakili apa yang menjadi hak anak-anakku, dan memberi tahu mereka mana yang benar dilakukan, serta apa yang seharusnya mereka lihat di dunia ini," tutup Jolie.