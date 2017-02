Tata Janeeta Gantikan Posisi Mey Chan di Duo Maia?

JAKARTA - Hengkangnya Mey Chan dari Duo Maia, tentunya menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan bagi para penggemar grup yang digawangi oleh mantan istri Ahmad Dhani, Maia Estianty. Hingga saat ini belum ada sosok penyanyi baru yang akan menggantikan posisi Mey Chan di Duo Maia.

Namun demikian fans bereaksi saat Maia mengunggah foto bersama dengan Tata Janeeta. Foto yang diunggah ibu dari Al, El, dan Dul ini nampak mengisyaratkan bahwa Tata Janeeta akan mengisi posisi kosong usai ditinggal Mey Chan.

Hal tersebut diutarakan Maia melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut ia nampak berfoto bersama mantan vokalis Dewi Dewi, dan menuliskan kalimat mengenai harapannya ke depan.

"Thank you @tatajaneetaofficial for visiting me, semoga menjadi lebih baik ke depan. #maiaestianty #diarymaia #tatajanetta," tulis Maia pada keterangan foto.

Melihat unggahan foto kebersamaan Maia dan Tata, serta membaca keterangan dalam foto tersebut, netizen langsung berharap agar Tata benar-benar menjadi vokalis terbaru untuk Duo Maia. Mereka bahkan nampak tidak sabar untuk segera mendengar single terbaru mereka.

"Wah bun.. kalo sampe beneran ini jadi formasi barunya duo maia... kece parahlah ini bakalan. Tata suaranya gak ada matinya," tulis Ramaidajusuf.