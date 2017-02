Angelina Jolie Bawa "Kabur" 6 Anaknya ke Kamboja

LOS ANGELES - Angelina Jolie membawa enam orang anaknya, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh serta anak kembar Knox dan Vivienne ke Kamboja dalam perjalanan promosi film terbarunya, First They Killed My Father. Kesempatan itu dilakukannya saat ia tengah menjalani proses perceriannya dengan Brad Pitt.



Maddox yang juga terlibat dalam penggarapan film tersebut mengatakan kebahagiaannya setelah film tersebut selesai. Apalagi, Maddox juga lahir di negara tersebut.



"Terima kasih untuk semua orang karena telah menghadiri acara malam ini. Kami akhirnya berhasil. Ini sebuah kehormatan besar buat saya, untuk menyajikan film ini kepada Anda semua, dan untuk ibu dan keluarga saya," kata Maddox seperti dilansir Aceshowbiz.



Dalam sambutan itu, Jolie mengungkapkan jika film tersebut menceritakan bagian dari kisah negeri Kamboja. Banyak kejadian mengerikan yang terjadi di Kamboja agar menjadi pengingat untuk masa yang akan datang.



"Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengekspresikan jika ternyata saya dipercaya untuk menjelaskan kisah dari bagian negeri ini. Film ini tidak dibuat untuk fokus pada kengerian masa lalu, tapi untuk merayakan ketahanan, kebaikan dan bakat dari orang-orang Kamboja," jelas Jolie.