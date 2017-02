Profesor Lupin 'Harry Potter' Perankan Ares si Penjahat di Wonder Woman

LOS ANGELES – Terungkap sudah siapa lawan Gal Gadot di film Wonder Woman nanti. David Thewlis telah ditunjuk untuk menghidupkan karakter Ares, penjahat utama yang menjadi musuh besar Wonder Woman.

Bagi yang kurang familiar, David Thewlis dikenal sebagai pemeran Profesor Remus Lupin di beberapa serial Harry Potter. Selain menjadi Lupin, Thewlis juga sempat bermain di film-film ternama lain seperti Naked, The Boy in the Striped Pyjamas, dan Kingdom of Heaven.

Terpilihnya Thewlis sebagai Ares di Wonder Woman diungkap oleh seorang sumber yang merupakan orang dalam. Dilansir Batman News, keterlibatan Thewlis selama ini tak diketahui karena ia memakai kostum besi yang menutup wajahnya.

“Dari sejumlah sumber, David Thewlis yang dikenal sebagai Profesor Lupin di Harry Potter akan bermain sebagai Ares di Wonder Woman. Aku diberitahu jika Ares adalah campuran dari CGI dan efek pratis dan dia adalah penjahat utama di film ini,” demikian tulis Batman News secara eksklusif.

Aksi Thewlis sebagai Ares sang raja perang Yunani akan bisa disaksikan begitu Wonder Woman tayang di bioskop pada 2 Juni 2017 nanti. Selain Thewlis dan Gal Gadot, film yang disutradarai Patty Jenkins tersebut juga didukung oleh Chris Pine, Robin Wright, Coonie Nielsen, dan Ewen Bremner.