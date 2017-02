Tom Holland Bakar Skenario Avengers: Infinity War, Konflik?

LOS ANGELES – Akhir pekan lalu, Tom Holland membuat publik terkejut ketika mengunggah video di Instagramnya. Bagaimana tidak, pemeran Spider-Man ini memposting video yang memperlihatkan dirinya membakar skenario Avengers: Infinity War.

Rule number one... hand in your script 😂 A post shared by ✌️ (@tomholland2013) on Feb 17, 2017 at 2:21pm PST



Tapi tenang, tindakan Holland itu tak berarti dia hengkang dari Avengers: Infinity War atau bertengkar dengan Marvel. Holland membakar skenario tersebut karena dia ingin membantu Marvel menjaga kerahasiaan jalan cerita Avengers.

“Marvel suka merahasiakan semuanya, jadi untuk semua produser yang mungkin takut karena aku lupa menyerahkan skenarioku, ini adalah buktik bahwa aku menghancurkannya,” kata Holland ke arah kamera.

Setelah itu, aktor 20 tahun ini terlihat membuka perapiannya dan memasukkan kertas-kertas skenarionya ke dalam api. “Pekerjaan selesai,” tambah Holland mengakhiri.

Sementara itu, Avengers: Infinity War akan menjadi sebuah peperangan besar bagi para superhero untuk melawan Mad Titan Thanos. Selain Tim Avengers, para pahlawan dari Guardians of Galaxy juga akan ikut andil melawan Thanos pada film ini.