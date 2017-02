The Lego Batman Movie Tak Tergoyahkan di Puncak Box Office

LOS ANGELES – Dominasi Batman masih tak tertandingi. Buktinya, The Lego Batman Movie masih tak tergoyahkan di puncak box office Amerika edisi 17-19 Februari 2017. Ini menjadi minggu kedua The Lego Batman Movie di posisi atas box office.

Memasuki minggu keduanya, film yang didukung oleh Ralph Fiennes ini USD34,2 juta. Angka tersebut turun sebesar 25,4 persen dibanding minggu pertamanya yang mana pendapatan The Lego Batman Movie mencapai USD53 juta.

Menyusul di bawah The Lego Batman Movie adalah Fifty Shades Darker. Sama seperti minggu pertamanya, sekuel Fifty Shades of Grey ini berada di peringkat kedua. Kali ini dengan pendapatan USD20,9 juta.

Untuk jajaran pendatang baru di akhir pekan lalu adalah The Great Wall, Fist Fight, dan A Cure for Wellness. The Great Wall membuka minggu pertamanya dengan penghasilan USD18 juta dan berhak duduk di peringkat ketiga, Fist Fight di posisi 5 (USD12 juta), dan A Cure for Wellness di ranking 10 (USD4,2 juta).

Berikut adalah top 10 box office Amerika edisi 17-19 Februari dilansir Box Office Mojo:

1. The Lego Batman Movie - USD53 juta

2. Fifty Shades Darker - USD20,9 juta

3. The Great Wall - USD18 juta

4. John Wick: Chapter Two - USD16,5 juta

5. Fist Fight – USD12 juta

6. Hidden Figures – USD7,1 juta

7. Split – USD7 juta

8. A Dog’s Purpose – USD5,5 juta

9. La La Land – USD4,5 juta

10. A Cure for Wellness – USD4,2 juta