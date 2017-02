Jakarta Jadi Awal Air Supply Tur Konser

JAKARTA - Air Supply siap menyapa penggemarnya pada 3 Maret mendatang di Jakarta. Rencananya Air Supply juga akan menyelenggarakan tur.

"Hi Everybody I’m Russel Hitchcock and I’m Graham Russell of course we’re Air Supply, and we’re definitely coming to Jakarta on March the 3rd at the Kasablanka Hall, we will be there.. Peace & Love," kata Graham dan Russell Hitchcock melalui video dikutip Sindonews.

Sementara, Managing Director Full Color Entertainment David Ananda, melalui keterangan pers yang diterima Sindonews menjelaskan, jadwal tur dunia Air Supply 2017 telah resmi diumumkan, termasuk konfirmasi tanggal pasti di Jakarta.

Menariknya, kelompok musik yang sukses dengan lagu All Out of Love ini dijadwalkan akan tinggal lebih lama di Jakarta.

“Akhirnya yang kita tunggu-tunggu akan datang juga, senang sekali video greeting dari Air Supply untuk penggemarnya di Indonesia guna memastikan kedatangan mereka nanti 100% confirmed akan konser di Jakarta. Air Supply akan tiba di Jakarta lebih awal nantinya, mereka akan stay di Jakarta 5 hari dan 4 malam (dari tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2017) untuk melaksanakan persiapan konser juga press conference dan serangkaian media interviews," kata David.

Tak hanya itu, Jakarta menjadi kota pertama yang akan disinggahi dari rangkaian tur dunia Air Supply di Asia.

"Jakarta menjadi kota pertama dari rangkaian tur Air Supply di South East Asia, di mana setelah Jakarta mereka akan tampil di Singapura pada 4 dan 5 Maret , Cebu 7 Maret dan Manila 8 Maret," jelas David.

Lewat tajuk Bringing Back The Memories, Air Supply akan membawa para penggemarnya ke masa lalu melalui lagu hit mereka di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Untuk menyaksikan konser, para pecinta Air Supply bisa membeli tiket mulai harga Rp750 ribu untuk standing, Rp1000.000 untuk gold, Rp1,5 juta untuk platinum dan Rp2,5 juta untuk diamond VVIP. Sayang, untuk tiket standing sudah terjual habis.

"Sangat disayangkan juga jika dilewatkan (konser ini) karena bisa jadi, ini adalah penampilan tur dunia mereka yang terakhir, kapan lagi bisa bertemu Air Supply yang mempunyai segudang lagu-lagu hit yang membawa kita ke kenangan masa lalu karena mereka terakhir tampil di Jakarta 8 tahun yang lalu atau 2009," pungkasnya.