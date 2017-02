Wow, The Waves Punya Dua Member Biduan Lho

The Waves (Foto: Sabki/Okezone)

JAKARTA - Grup vokal baru The Waves muncul dengan rasa musik pop sejak 29 Januari 2017. Empat penyanyi yang beranggotakan Arnold, Yogie, Aidil dan Vidan ini rupanya berangkat dari dua ajang pencarian bakat berbeda, baik program televisi dan genrenya.

"Kita dari ajang pencarian bakat dari stasiun televisi yang sama tapi beda genre. Mas Arnold dari 'I Can See Your Voice', Vidan juga. Aku dan Aidil dari 'KDI (Kontes Dangdut Indonesia) 2015'. Cuman untuk di grup ini genrenya sama di pop," jelas Yogie saat berkunjung ke redaksi Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Meski berkarier dalam grup bergenre pop, Yogie dan Aidil mengaku tak kesulitan sebagai penyanyi dangdut. Mereka mengaku memiliki dasar musik pop sebelum ikut dalam ajang pencarian bakat tersebut.

"Sebenernya aku sama Aidil dari kecil berangkatnya bukan dari Dangdut. Kita tuh basic pop, dangdut pas baru-baru di KDI baru nekunin dangdut," jelas Yogie.

"Jadi ketika kita disatuin dalam genre pop, ya itu enggak begitu sulit," tambah Aidil.

Memiliki dua orang member biduan atau penyanyi dangdut, dua rekan lainnya mengaku tak ada kesulitan untuk menyatukan harmonisasi. Mereka juga tak menutup kemungkinan jika nanti akan menyanyikan lagu dangdut bersama.

"Ya mungkin karena Kita anak muda yg cinta budaya, it's okay aja kalau dicoba dan ditantang grup untuk nyanyi dangdut," pungkas Aidil.

"Kita juga mungkin bakal coba tapi tetap enggak lari dari genre pop," timpal Arnold.

Sejauh ini, The Waves sedang memperkenalkan diri dengan membawakan beberapa lagu cover mulai dari Kahitna, Anji hingga Risky Febian, dan gencar unjuk kemampuan vokal di media sosial serta digital.