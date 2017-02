Perkenalkan, The Waves Grup Vokal Empat Cowok Kece

The Waves (Foto: Sabki/Okezone)

JAKARTA - Setelah Kahitna melahirkan 5 Romeo sebagai adik baru dengan konsep sama, grup vokal pria di industri musik Indonesia tak banyak yang bermunculan. Kini, para pecinta harmonisasi suara grup vokal pop siap pasang telinga untuk menyambut suara indah dari empat cowok yang tergabung dalam The Waves.

Grup naungan manajemen Star Media Nusantara ini terdiri dari Arnold, Yogie, Vidan, dan Aidil. Keduanya berasal dari dua ajang pencarian bakat berbeda yaitu Kontes Dangdut Indonesia 2015 (KDI) dan I Can See Your Voice.

"Kita terbentuk dari dua ajang pencarian bakat berbeda dan Kita disatukan dalam The Waves. Kita pertama kali dikumpulkan bareng dan kita jadiin hari terbentuknya kita yaitu 29 Januari 2017," kata Arnold saat berkunjung ke redaksi Okezone.

Sebagai grup baru, The Waves membawa tujuan sendiri lewat makna nama mereka sendiri. Layaknya liukan indah dan kekuatan ombak di pantai, keempatnya ingin menjadi seperti itu.

"(Nama) The Waves sendiri kesepakatan kita bersama. Kita menggodog nama dan akhirnya sepakat The Waves, yang artinya adalah gelombang/ombak. Tujuan dari nama itu punya kekuatan dan dicari sama orang bagi pecinta alam karena keindahannya," tambah Arnold.

Ditengah langkanya grup vokal, mereka percaya bahwa kehadiran The Waves dapat mendobrak deretan maraknya penyanyi solo.

"Kalau sekarang kan orang udah rame yang (penyanyi) solo-solo jadi kita enggak mau mainstream. Apa salahnya kita coba grup (vokal)," pungkas Vidan.

Usia yang belum genap satu bulan masih membuat mereka mengalami kesulitan untuk menggabungkan pemikiran empat orang member. Meski begitu, mereka tak patah semangat lewat dukungan dari pihak sekitar.

"Sulit pasti ada yah. Menggabungkan empat kepala jadi satu pasti enggak gampang tapi buat ngelakuin itu juga enggak gampang sih," ujar Aidil.

"Tapi kita terbantu dengan orang-orang sekitar, seperti pelatih vokal, manajer, manajemen dan lainnya," tambah Yogie.

Sejauh ini, kemampuan vokal mereka dibantu oleh pelatih vokal dan menyanyi Indra Aziz. Sementara rencana kedepan, The Waves ingin memperkenakan diri dan menunjukkan kemampuan vokal melalui sosial media dan mempersiapkan single perdana.