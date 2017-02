FOTO: Maia Estianty Hidupkan Lagi Duo Maia?

JAKARTA - Maia Estianty dikabarkan bakal menghidupkan kembali duo Maia yang pernah ia hadirkan beberapa tahun lalu. Kabar ini merebak pasca wanita 41 tahun terlihat tengah berpose dengan sosok Tata Janeeta di laman Instagram pribadinya.

"Thank you @tatajaneetaofficial for visiting me, semoga menjadi lebih baik ke depan," tulis Maia Estianty dalam caption.

Bak gayung bersambut, kabar kembalinya duo Maia ini mendapat sambutan positif dari netizen. Beberapa dari mereka bahkan secara terang-terangan meminta ibu dari Ahmad Al Ghazali (Al), El Jalaluddin Rumi (El) dan Abdul Qadir Jaelani (Dul) itu untuk merealisasikan rumor tersebut.

"Bunda @maiaestiantyreal feat. teteh @tatajaneetaofficial . Duet saja sudah! Pasti ciamik," ucap netizen.

Kendati mendapatkan dukungan, Maia Estianty masih memilih untuk bungkam. Pasalnya, belum ada pernyataan resmi yang dituliskan mantan istri Ahmad Dhani itu untuk menanggapi peredaran rumor diatas hingga saat ini.

Maia Estianty sendiri sudah resmi membubarkan grup vokal tersebut pada 24 Januari 2017 lalu pasca rekan duetnya, Mey Chan memutuskan untuk ikut dengan sang suami menetap di Singapura. Lantas benarkah duo Maia akan bangkit lagi?