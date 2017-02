Kunci Sukses BTS Raih Popularitas di Kancah Musik Dunia

SEOUL – Siapa sangka boyband asal Korea Selatan BTS berhasil raih popularitas di kancah musik dunia. Mereka pun mengomentari kesuksesaannya saat konferensi pers 2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour di Gocheok Sky Dome, Seoul.

Ketika ditanya rahasia apa yang mereka lakukan hingga mendapat popularitas di dunia internasional, salah satu personel BTS, Jin, mengatakan mereka hanya perlu untuk menumbuhkan chemistry diantara anggota.

“Kami memiliki chemisty yang besar, dan kami pikir ini adalah kekuatan terbesar kami. Kami benar-benar terkejut ketika diminta menuliskan rahasia sukses kami dan semua anggota menuliskan “chemistry antara anggota,” kata Jin seperti dikutip Solopos dari Soompi, Senin (20/2/2017).

Personel lainnya, Suga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada penggemar yang mendukung karier BTS, bahkan hingga Amerika Utara dan Selatan.

“Ini benar-benar keren, kami disukai di Amerika Utara dan Selatan, dan kami berterima kasih untuk itu. Aku pikir karena kami menulis musik kami sendiri dan berpartisipasi aktif dalam memproduksi album. Kami membuat musik yang membuat fans internasional menyukainya,” kata Suga.

Sementara itu, Rap Monster mengatakan pesan di video klip yang ingin mereka sampaikan rupanya dipahami betul oleh A.R.M.Y (sebutan penggemar BTS).

“Kami ingin membuat musik menyenangkan. Aku pikir itu alasan lainnya kesuksesan kami di musik internasional. Kami membuat cerita menarik dan memasukkan di musik. Mampu mengungkapkan pesan kami di video klip juga membantu,” katanya.

BTS meraih sukses besar di album terbarunya, You Never Walk Alone yang merupakan kelanjutan album sebelumnya, Wings. Video klip Spring Day yang baru mereka luncurkan Selasa 12 Februari 2017, sudah ditonton 26,6 juta kali di Youtube.