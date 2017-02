Menengangkan, BTS Dikejar Pria Bercadar di Video Klip Not Today

SEOUL – Bangtan Boys (BTS) menunjukkan sisi pemberontak mereka di video klip terbaru, Not Today. Video klip yang berdurasi hampir lima menit ini memperlihatkan bagaimana tujuh orang ini dikejar-kejar pria-pria bercadar.

Berbeda jauh dengan teaser foto dimana member BTS bersantai di pantai, video klip Not Today memberi kesan menegangkan sejak awal, ketika Jimin cs berlari menjauh dari para pria bercadar. Grup andalan BigHit ini diceritakan dikejar-kejar sejak di gedung tak berpenghuni hingga ke padang pasir.

Terlepas dari adegan kejar-kejaran, Not Today juga berisi sebagian koreografi BTS. Dimulai dengan gerakan sederhana yang sinkron, lama kelamaan koreografi BTS semakin sulit dan tajam seperti di koreo mereka lainnya.

Sementara itu, Not Today merupakan lagu utama dari album “You Never Walk Alone”. Album ini merupakan bagian dari album seri “WINGS” yang berisi empat lagu baru, yakni Spring Day, Outro: Wings, dan A Supplementary Story: You Never Walk Alone.