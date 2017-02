Surprise! JYP Muncul di Video Klip Baru TWICE, Knock Knock

Twice (Foto: Allkpop)

SEOUL – TWICE kembali menyapa penggemar setia mereka dengan merilis video klip dari lagu terbaru, Knock Knock. Lucunya, ada Park Jin Young atau JYP yang muncul sebagai cameo di video klip berdurasi empat menit tersebut.

Video klip Knock Knock dibuka dengan gerakan-gerakan lucu khas TWICE. Kesembilan member diperlihatkan sedang menginap bersama dan mengadakan pesta piyama. Di tengah kegembiraannya, Tzuyu cs kedatangan tamu yang ternyata adalah JYP.

CEO JYP Entertainment ini diperlihatkan berdiri di depan pintu rumah tempat TWICE menginap. Kesembilan member terlihat kaget dan menunjukkan ekspresi tak suka atas kehadiran bos mereka itu.

Secara keseluruhan, Knock Knock masih membawa warna TWICE seperti di lagu-lagu sebelumnya seperti TT, Cheer Up, atau Like Ooh Ahh. Ada pengulangan lirik yang membuat lagu ini jadi gampang diingat.

Sementara itu, Knock Knock merupakan lagu utama dari album spesial “TWICEcoaster: Lane 2”. Album ini akan beradu dengan album terbaru Bangtan Boys yang kebetulan juga dirilis pada Senin (20/2/2017).

Mengingat keduanya adalah boyband dan girlband terpopuler saat ini, menarik tentunya melihat siapa yang akan menguasai chart dan acara musik mingguan.