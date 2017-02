IDOL JUNIOR: Suara Aura Sempurna, Vidi Aldiano Serasa Dibelai

JAKARTA - Penampilan kedua dari kontestan Indonesian Idol Junior asal kota Medan, Aura Amalia, menjadi penentu apakah dirinya akan lolos di babak spektakuler hari ini. Dengan membawakan lagu dari Adele berjudul When we were Young, gadis 12 tahun ini nampak yakin bahwa dirinya akan berhasil lolos dan menduduki posisi top 3 Indonesian Idol Junior.

Vidi Aldiano yang bertindak sebagai juri bahkan mengaku bahkmwa ia lebih menyukai penampilan kedua Aura, dibandingkan saat dirinya berduet. Pasalnya, ia merasa bahwa Aura sanggup untuk menceritakan isi lagu ini saat dirinya bernyanyi.

"Aku sih isi lagunya dapat banget malahan, aku suka. Lebih suka penampilan yang ini daripada yang pertama," ujar Vidi.

"Karena kamu punya dinamika on point, bercerita, dan aku serasa dibelai sama suara kamu," sambungnya.

Meski Vidi memuji seluruh performance Aure, Nola justru memberikan masukan agar gadis 12 tahun ini tidak selalu memberi vibra disetiap dirinya bernyanyi. Hal tersebut ternilai Aura kuran bisa bernyanyi dengan jujur karena lagu tersebut sudah terpola dengan baik.

"Cukup bagus, tapi tidak setiap di ujung lagu kamu isi vibra, jadi terkesan berat. Bernyanyi memang harus bercerita, tapi enggak harus dengan vibra dan sudah tersusun seperti sudah terpola," papar Nola.

"Kalau nyanyi dengan jujur, kamu akan lebih baik, lebih dari hati nyanyinya, dan akan kerasa beda," sambungnya.