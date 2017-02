Diam-Diam, Dennis Adhiswara Ternyata Sudah Menikah

Halo teman-teman dan saudaraku yang tercinta.๐Ÿ’ฎ๐Ÿ’ฎ Dengan ini kami memohon doa restunya, bahwa siang ini kami telah melangsungkan akad pernikahan. Kami haturkan maaf dikarenakan belum dapat mengundang seluruh keluarga dan kerabat pada acara ini, dikarenakan keterbatasan yang ada.๐Ÿ™๐Ÿ™ Terima kasih, semuanya.

