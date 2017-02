FOTO: Jenguk Jupe, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Tak Sempat Ngobrol Banyak

JAKARTA- Raffi Ahmad akhirnya menyempatkan diri untuk menjenguk Julia Perez (Jupe).

Semalam, Raffi bersama istrinya, Nagita Slavina menjenguk Jupe di rumah sakit. Melalui instagram, Raffi dan Gigi pun mengunggah foto tengah bersama Jupe.

"Get well soon kawan ..... ❤️ insyallah titipan air doa setelah pulang Umroh kita bawain buat @juliaperrezz ....,"tulis Raffi.

Tak hanya Raffi, Jupe juga mengunggah foto tengah dijenguk oleh para sahabatnya itu. Dalam keterangan, Jupe mengaku senang bisa dikunjungi Raffi dan Gigi, meski tak sempat mengobrol banyak.

"Thanks @raffinagita1717 udah nyempetin datang ke Rs walaupun gak bisa ngobrol2 banyak❤️🌹😘 Team squad Rs: @anggitheperez @sriwulansih2016 @dianajupemanagement,," tulis Jupe.