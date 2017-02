Wow, Sherina Jadi Pengisi Soundtrack Anime Jepang

JAKARTA – Dalam video Instagram yang diunggah di akun resminya, penyanyi Sherina Munaf menuturkan bahwa dirinya didapuk untuk mengisi soundtrack salah salah satu serial anime di Jepang.

Kabar bahagia itu disampaikan Sherina melalui video yang diunggahnya, Kamis (16/2/2017). “Menyanyikan sebuah lagu untuk TVC yang dikerjakan oleh studio Ghibli dan disiarkan di Jepang. Judul lagu ini adalah Niwa No Chigusa yang sebelumnya adalah lagu indah dari Irlandia berjudul The Last Rost of Summer,” tulis Sherina pada keterangan foto.

Video berisi suara merdu Sherina itu tentu langsung menarik perhatian warga dunia maya (netizen). Hal itu membuat akun Instagram pribadinya dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit dari mereka yang memuji dan mengungkapkan kekaguman kepada Sherina.

“Omaygaaaat. Anak muda berbakat patut dicontoh. Ini baru anak bangsa,” puji akun @yaelahly.

“Sherina aku sangat bangga padamu. Suatu kebanggaan besar bagi Indonesia memiliki penyanyi sepertimu. Aku jadi tidak sabar menonton film animasi Gibli dan menikmati suara merdumu,” sambung akun @myta88.

“Seneng bgt parahh suara kamu sama animasinya Ghibli plisss this made my day, Sherina keren banget,” imbuh akun @atikahfarhani.

“Gila sumpah artis yang satu ini anti-mainstream dlm berkarya. Salut banget sama Sherina,” timpal akun @eristmaria.

Sementara itu, seperti dilansir Solopos, studio Ghibli merupakan studio film animasi top asal Jepang. Kebanyakan serial anime yang diproduksi di sini mengandung unsur provokati, imajinatif, serta emosional yang terkenal di hampir seluruh dunia.

Hal tersebut tentu semakin mengundang decak kagum netizen kepada Sherina. Sebab, ia tercatat sebagai salah satu penyanyi Indonesia yang sukses meniti karier di kancah internasional.