GOT7 Ajak Fans Main Basket saat Konser di Indonesia

JAKARTA – Boyband asal Korea Selatan GOT7 tahu betul cara memanjakan penggemarnnya. Boyband asuhan JYP Entertainment ini bermain bola basket dengan fans di Indonesia dalam konser Flight Log: Turbulence in Indonesia 2017.

Ketujuh anggota JB, Mark, JR, Youngjae, Bambam, dan Yugyeom memilih penggemarnya yang beruntung untuk ikut main basket bersama. Penggemar yang dipilih ini berdasarkan nomor tempat duduk yang diambil ketujuh anggota GOT7.

Speerti dilansir Sindonews, Minggu (19/2/2017), untuk menang, para anggota GOT7 harus bisa memasukkan bola basket ke dalam keranjang. Bola yang masuk paling banyak dianggap menang.

Untuk permainan, Jackson menjadi anggota paling banyak memasukan bola dalam keranjang. Ada 8 bola yang masuk dalam keranjang.

Jackson dan penggemarnya merayakan kemenangan dengan berpelukan. Usai permainan itu, Junior dari 2PM ini kembali menyanyikan lagu berjudul Fly dan If You Do. Kedua lagu ini membuat penggemar ikut bernyanyi bersama.