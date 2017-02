TOP MOVIE: Kabar The Last Jedi Menyamar demi Misi Terbongkar

LOS ANGELES – Disney telah mengumumkan jika film terbaru Star Wars akan berjudul The Last Jedi. Menyusul pengumuman tersebut, tersebar sedikit bocoran tentang bagaimana cerita dari Star Wars: The Last Jedi.



Dilansir Independent, bocoran terbaru membahas tentang peran Finn di The Last Jedi yang menyamar untuk menyelesaikan sebuah misi. Selain itu, kabarnya Star Destroyer akan mengelilingi sebuah planet yang diperkirakan akan bisa dipakai untuk First Order menyusul kehancuran Starkiller Base.



