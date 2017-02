Kontestan Idol Junior Bakal Guncang Specta Show dengan ''Duet with the Star''

JAKARTA- Setelah melewati persaingan yang semakin ketat, para kontestan Indonesian Idol Junior berhasil melaju ke babak Specta Show 14 sore nanti (19/2). Tersisa 4 kontestan di panggung Indonesian Idol Junior yang siap mempersembahkan penampilan yang terbaik, mereka adalah Sharon, Navis, Ayi dan Aura.

Di Specta Show sebelumnya, kontestan asal kota Malang, Alycia, harus pulang lebih dulu karena mendapatkan dukungan yang rendah. Menjadi 2 kontestan laki-laki yang tersisa di ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior rupanya mempererat hubungan persahabatan antara Ayi dan Navis.

Mereka tetap melanjutkan kekompakan gank soljum yang beranggotakan Ayi, Navis, Paundra dan Akbar yang sudah lebih dulu meninggalkan panggung Specta Show Indonesian Idol Junior. Mereka mengakui banyak selisih pendapat dan kesalahpahaman di antara mereka, namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik ketika mereka mau mengkomunikasikan masalah masing-masing.

Keduanya juga berharap untuk selalu bersama hingga ajang pencarian bakat ini berakhir. “Kita sering banget berantem dari hal-hal kecil karena Ayi suka baper (red: bawa perasaan) anaknya dan aku iseng anaknya, tapi kalo udah lama ya baik lagi, karena di karantina sekarang kan tinggal berdua, solat berdua, apa-apa berdua,” ujar Navis sembari tertawa. Tak mau kalah, Ayi membalas pernyataan Navis yang mengatakan dirinya baper. “Bukannya baper sih tapi memang Navis ini kadang-kadang suka nyeleneh becandanya, suka ngeselin, ya walaupun ujung-ujungnya kita baikan lagi sih,” ujarnya.

Sementara bagi dua kontestan perempuan yang masih bertahan, Sharon dan Aura, berada di posisi 4 besar juga merupakan sebuah anugerah. Mereka mengaku melalui Indonesian Idol Junior ini telah mendapatkan pengalaman persahabatan yang luar biasa yang tidak hanya bersaing di atas panggung tetapi juga bersahabat di bawah panggung. Mereka kerap bertukar cerita dan saling mendukung satu sama lain ketika kritik para juri melemahkan satu dari mereka.

Pekan ini, Top 4 Indonesian Idol Junior akan membawakan lagu secara solo dan berikut daftar lagu yang akan mereka bawakan :

1 Ayi – Sayap-sayap patah (Dewa 19)

2 Navis – Seribu tahun lamanya (Jikustik)

3 Aura – When we were young (Adele)

4 Sharon – If I were a boy (Beyonce)

Mengusung tema ‘Duet with Star’, Top 4 Indonesian Idol Junior juga ditantang untuk berduet dengan bintang tamu yang siap mengguncang panggung Specta Show Indonesian Idol Junior. Siapakah bintang tamu yang akan hadir di Specta Show kali ini? Saksikan penampilan Aura (Medan), Sharon (Toraja), Ayi (Poso) dan Navis (Yogyakarta) hari Minggu, 19 Februari 2017 pukul 15.30 WIB langsung dari Studio 10 MNC Studios, Kebon Jeruk dan dukung mereka dengan cara ketik Nama Junior dan kirimkan ke 95151 melalui SMS atau lewat Google Vote dengan cara mengetik IDOL JUNIOR voting di www.google.co.id dan Klik foto Junior pilihan kamu. Ketinggalan penampilan Peserta Idol Junior 2016 favoritmu, yuk cek video nya di www.mnctv.com.