Lee Min Ho Siap Rilis Single Terbaru Berjudul Always

SEOUL – Setelah dua tahun vakum dari industri musik, aktor asal Korea Selatan, Lee Min-Ho mengumumkan akan segera merilis single terbarunya yang berjudul Always.

Dilansir Solopos dari yonhapnews, Minggu (19/2/2017), lagu Always direncanakan dirilis perdana saat acara fanmeeting Lee Min-Ho di Universitas Kyung Hee, Seoul, pada 18-19 Februari 2017.

Single Always tersebut akan dirilis juga secara global pada Maret mendatang.

MYM Entertainment selaku agensi yang menaungi kekasih Bae Suzy itu pun membeberkan sang aktor sengaja merilis lagu tersebut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para fans yang selalu setia mendukungnya selama 10 tahun berkarier di dunia entertainment.

Sebelumnya aktor yang dramanya selalu sukses di pasaran seperti Boys Over Flowers, City Hunter, The Heirs, dan yang terbaru The Legend of the Blue Sea itu telah merilis beberapa single dengan judul My Everything pada 2013, Song For You pada 2014, dan The Day pada 2015.