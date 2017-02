Yoo Ah In Bantah Pakai Penyakit Tumor untuk Menghindari Wamil

Yoo Ah In. (Foto: Allkpop)

SEOUL – Kabar tentang Yoo Ah In menderita tumor tulang masih menjadi bahasan panas di Korea. Kini netizen menuduh jika sahabat Song Joong Ki itu menggunakan penyakit tumornya sebagai alasan untuk menghindar dari tugas wajib militer (wamil).

Pemikiran netizen ini muncul setelah Ah In kembali mengumumkan penyakitnya ketika hendak wamil. Bintang Veteran itu memang sejatinya dijadwalkan wamil pada 2017 ini. Namun dengan penyakit yang diderita, Ah In dipastikan akan diizinkan mengundurkan jadwal wamilnya.

Sebelumnya, pada 2013 lalu Ah In diketahui pernah mengalami cedera bahu saat syuting film Tough as Iron. Gara-gara cederanya tersebut, pihak berwenang menolak Ah In untuk menjalani wamil kala itu.

Tuduhan penggunaan penyakitnya untuk mangkir dari wamil ini sampai juga ke telinga Ah In. Dengan tegas aktor 30 tahun tersebut membantah jika dirinya dengan sengaja menggunakan penyakit tumornya untuk alasan menunda wamil.

“Aku sadar selebriti pria bisa dituduh menggunakan cedera atau kondisi kesehatan mereka untuk menghindari wamil. Itulah mengapa aku menyelesaikan semua jadwalku sesuai rencana dan tidak mengungkap informasi lebih detil. Jelas akan sangat mungkin bagiku untuk menyelesaikan wamilku jika tumor ini tak diperhitungkan,” tutur Ah In dilansir Allkpop.

Ia melanjutkan, “Cedera dan kondisi kesehatanku yang saat ini menimbulkan kontroversi adalah kemalanganku. Ini bukan alat bagiku menghindari wamil. Fakta bahwa aku harus meminta maaf pada orang lain karena kesialanku menyusahkanku, tapi sebagai akto yang tumbuh karena cinta dan perhatian publik, kuanggap itu sebagai tanggungjawab.”