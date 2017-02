Tiba di Jakarta, Jackson 'GOT7' Peringatkan Fans Agar...

Jakarta !! 도착했어요! 내일 보장 ㅋㅋㅋ 😆😆 지금 자장 !! 잘자용! 침대 누워서 바로 자요😴 핸드폰 보지마요 보다가 또 몇시간 훅 간다 😳 Jakarta ! 我到了!明天见!❤️❤️现在快睡吧,晚安😴 躺在床上,快睡吧!不要看手机了,一看就几个小时! Jarkata! So good to be here !! And go to sleep now !!! Go to bed now !!! And don't touch your phone when you go the bed since once you touch it few hours can pass by like 2 secs.... 😳😳 #jacksonwang #잭슨 #王嘉爾 #jakarta #🕊 #seeyoutomorrow #love #nophonesinbed #NSFW

