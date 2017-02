Fans Anarkis saat Sambut GOT7 di Bandara, Bambam: Be A Good Girl

JAKARTA - Fans GOT7 di Indonesia menjadi sorotan ketika ketahuan bersikap anarkis saat menyambut kedatangan Jackson cs di bandara, Jumat 17 Februari 2017. Sikap tak pantas fans di bandara tersebut dibahas boyband asal Korea Selatan itu dalam fan meeting mereka di Jakarta, Sabtu 18 Februari 2017.

Bambam mewakili enam personel lain meminta fans berhenti meminta maaf. Setelah sikap anarkis penggemar di bandara tersebar luas di dunia maya, fans memang langsung ramai-ramai meminta maaf kepada para personel GOT7 lewat media sosial mereka.

"Kalian ingat di bandara kemarin? It is okay. Berhenti minta maaf. Kami tahu itu karena cinta kalian pada kami," kata Bambam menenangkan fans saat tampil di Jakarta Selatan.

Meski tak mempermasalahkan tindakan fans tersebut, tapi idol asal Thailand ini meminta fans untuk berjanji lebih baik lagi di kesempatan berikutnya.

"Be a good girl," kata Bambam dalam bahasa Inggris.

Fan meeting GOT7 kali ini sendiri menjadi ajang jumpa fans kedua boyband JYP Entertainment tersebut di Indonesia. Sebelumnya, mereka juga pernah menggelar acara serupa di tempat yang sama pada 28 November 2015 lalu.