TOP MUSIC: Adele Sukses Ungguli Beyonce di Grammy Awards 2017

LOS ANGELES - Pelantun Set to the Fire Adele akhirnya memborong lima penghargaan sekaligus dalam ajang Grammy Awards 2017 ke-59 yang digelar pada 12 Febuari 2017 di Steples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.

Kelima penghargaan tersebut yaitu Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, dan Best Pop Vocal Album. Kemenangan telak ini membuat ia sukses mengungguli posisi Beyonce yang selama ini kerap disandingkan dengannya.

