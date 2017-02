TOP MUSIC: The Chainsmoker Sukses Raih Grammy Pertamanya

LOS ANGELES – Sesuai prediksi pengamat musik, The Chainsmokers akhirnya sukses memenangkan piala Grammy. Duo DJ asal Amerika ini sukses menyabet penghargaan di kategori Best Dance Recording untuk pertama kalinya.

Melalui Down Let me Down, The Chainsmokers akhirnya bisa membawa pulang piala Grammy untuk pertama kalinya. Lagu yang dinyanyikan oleh Daya tersebut popular di Spotify tahun lalu. Tak heran jika di Grammy kali ini, mjereka digadang-gadang memenangkan penghargaan musik paling bergengsi di dunia tersebut.

Klik untuk Baca Selengkapnya