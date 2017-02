Christian Bautista Pandang Musik Digital sebagai Masa Depan

JAKARTA - Perkembangan teknologi secara tidak langsung juga mempengaruhi industri musik. Beberapa toko musik terpaksa harus gulung tikar karena masyarakat mulai berganti ke layanan streaming musik.

Christian Bautista pun merasakan hal yang sama. Ia memandang dunia musik digital sebagai masa depan.

"Musik digital adalah masa depan. Semuanya harus streaming. Kami sebagai penyanyi atau musisi juga harus mengikuti ke arah sana. Kita sudah tidak bisa melawannya atau mengatakan, 'ini menghancurkan industri CD atau penjualan fisik'," kata Bautista saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat.

Dengan demikian pelantun The Way You Look At Me ini harus mengikuti arah perkembangan musik. Industri musik digital sudah tidak bisa ditolak dan harus didukung oleh para musisi.

"Kita tidak bisa menghentikannya tapi kita harus mengikutinya. Kita harus mengikuti modelnya dan mengganti pola pikir kita," tambahnya.

Christian Bautista akan kembali menjadi salah satu penampil dalam acara Golden Eyes with Golden Sound. Selain dirinya juga akan ada Nidji, Fatin, dan GAC dalam acara yang disiarkan oleh RCTI ini.