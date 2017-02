Andien Curhat Pengalaman Pertama Jadi Ibu

JAKARTA - Penyanyi Andien tampak sedang menikmati pengalamannya sebagai seorang ibu dari Anaku Askara Biru (Kawa). Momen-momen itu ia bagikan dalam potret yang terlihat di akun media sosialnya.

Momen bahagia lain terjadi pada sore, Jumat (17/2/2017) dalam panggung acara Java Jazz on the Move yang diadakan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Pada panggung perdananya tahun ini tersebut, ia mengaku mendapat dukungan lewat energi dari penonton yang hadir.

"Acara ini acara pertama di 2017, saya kan habis lahiran, tapi tetep semangat karena energi kalian yang bikin saya semangat," cuhat Andien di atas panggung.

Tak hanya curhat tentang panggung pertama di awal tahun, ibu dari Kawa ini juga berbagi pengalamannya sebagai seorang ibu. Pelantun Gemintang ini mengungkapkan perbedaan menjadi ibu yang luar biasa.

"Memasuki tahun 2017 ini memasuki tahun spesial buat saya. Kalau buat saya dulu-dulu kalau ada yang bilang 'kalau punya anak itu rasanya beda banget', saya pikir 'bedanya seperti apa sih?" tambahnya.

"Kalau buat saya dan saya yakin orang di sini yang punya anak itu rasanya luar biasa banget," lengkapnya.

Disamping itu, dalam panggung Java Jazz on the Move Andien membawakan beberapa lagu seperti Astaga, Rindu, Moving On, Belahan Jantungku, Kasih Putih dan lainnya.

Nantinya, ia juga akan ikut memeriahkan acara puncak Java Jazz Festival 2017 di Jiexpo Kemayoran pada salah satu hari di 3,4, Dan 5 Market 2017.