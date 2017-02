Menilik 4 Dekade Perjalanan Karier Amitabh Bachchan

JAKARTA – Bila mendengar Bollywood, nama Shah Rukh Khan pasti akan langsung muncul. Namun, jauh sebelum Shah Rukh Khan ada, ada nama besar yang sampai sekarang masih tetap besar. Amitabh Bachchan.

Hampir lima dekade Amitabh Bachchan malang melintang di dunia perfilman India. Pada 15 Februari 1969, aktor kharismatik itu memulai karier pertamanya di jagad perfilman Bollywood. Artinya sudah 48 tahun dia mewarnai dunia layar lebar India.

”Ada event penting yang terjadi pada tanggal ini. Pada 15 Februari 1969, saya resmi masuk dalam industri film India dengan menandatangani kontrak pertama saya dalam film Saat Hindustani'. Bintang film Piku itu juga menshare foto hitam putih yang menunjukkan proses syuting.

Setelah 48 tahun di Bollywood, Big B -julukan Amitabh Bachchan sudah membintangi 100 film. Dia juga menerima award prestius dunia perfilman India, Padma Shri pada 1984, Padma Bhushan pada 2001, dan Padma Vibhushan pada 2015 untuk kontribusinya di dunia seni.

Selain itu pemerintah Prancis menganugrahinya penghargaan tertinggi warga sipil, Knight of the Legion of Honour, pada 2007 untuk karir cemerlangnya di dunia sinema dan lainnya.